Festival: Måger og frivillige tager skraldet

Lyden af D-A-D-guitartisten Jacob Binzers flænsene riffs over Vigs nattehimmel lørdag aften er afløst at kragerne og mågernes skrig over festivalpladsen. De mæsker sig i afgnavede pizzaskorper og indtørrede nudler og pirker i det skrald, der i bunker venter på at festialens frivillige henter det.

Helt nede i det fjerneste hjørne af campingområdet Camp Rio, hvor de unge festivalgæster slog sig ned, summer og bipper Per Lars Christiansens metaldetektor lystigt. Han kan vise både sølvarmbånd, øreringe og for flere hundrede kroner mønter frem, som er blandt andet blandt er fundet i sandet ved Hawaii Bar og i det høje græs på på campingomåderne.

- Jeg blev blandt andet kaldt over for at lede efter et guldsmykke, som ham, der døde havde mistet. Men det var ikke til at finde, desværre, fortæller Per Lars Christiansen.