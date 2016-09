Fem skal byde på ny Højby-hal

De fem byggevirksomheder, der er udvalgt til at byde på byggeriet af Borren - Højby Idræts- og Kulturcenter på baggrund af prospektet fra BBP Arkitekter er: Anker Hansen & Co. A/S, Frederikssund; B. Nygaard Sørensen A/S, Herlev; et byggekonsortium mellem Dansk Halbyggeri A/S, Galten, og Vesti Olsen & Hansen A/S, Tølløse; Elindco Byggefirma A/S, Jyllinge; og Georg Berg A/S, Slagelse.