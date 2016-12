Fem påbud til hærget bygning

Uafskærmede glaspartier for vindues- og døråbninger skal afskærmes og afblændes. Affald som eksempelvis glasstumper og metalaffald skal fjernes. Bassiner skal tømmes for vand og forsegles, og bygningens åbentstående porte, vindues- og døråbninger skal lukkes, låses og afskærmes. Der skal foretages en grundlæggende karakterisering af affaldet, så man ved hvilket modtageanlæg, affaldet skal bortskaffes til og dokumentationen for karakteristikken skal sendes til kommunen, inden affaldet fjernes. Og så skal stiger og andet, der giver adgang til højere beliggende konstruktioner fjernes og afskærmes.

- Jeg er tilfreds med at det har kunne lade sig gøre at udstede påbud, men ærgerlig over at det er nået dertil, og at ejeren ikke af sig selv har sørget for at gøre området mere sikkert, siger borgmester Thomas Adelskov (S).