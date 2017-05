Farverig gøgler giver en opsang på højskole

Anne Marie Helger talte for nyligt til den store humanistiske konfirmation i Skuespilhuset i København. Her opfordrede hun de unge til hellere at blive til nogen end at blive til noget. Hun talte imod tidens krav om effektivitet, magt og positionering og for en human indstilling til sig selv, til livet og til sine medmennesker. Anne Marie Helger gav de unge medvind og tiltro til alle dem, der svømmer mod strømmen.