Farvel til frivillige

Når asylcentret i Annebergparken i Nykøbing lukker og slukker, betyder det ikke kun et farvel til børnene og de ansatte. Et større antal frivillige har i de to år, centret har ligget der, været tilknyttet centret, og de skal nu også ud og finde nye projekter, at tage sig af.

- Vi fik doneret brugte cykler fra borgere i hele Odsherred. Dem fik vi sat i stand, og delt ud til børnene. Vi har samtidig haft cykelværkstedet, hvor børnene lærte selv at reparere cykler. Der er også et par af de frivillige, som har stået for cykelskole for asylbørnene. Mange af dem er jo kommet fra lande, hvor de aldrig har lært at cykle, siger Henning Skov-Hansen, som er formand for Trundholm Røde Kors.