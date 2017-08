Farvel til en folkekær biblioteks-blæksprutte

Torsdag den 31. august er der afskedsdag for lederen af Odsherred Biblioteker og Kulturhuse, John Larsen, hvor han skal optræde efter folkekøkkenet i Pakhuset i Nykøbing Sjælland. Her skal han blandt andet synge duet med Anne Dillon i Joe Cocker-klassikeren »Up Where We Belong« - vejen kan være lang, der er bjerge, der skal bestiges, men vi tager et skridt hver dag, lyder teksten.