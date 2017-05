Theo van Gogh (Henrik ­Ipsen) og Pim Fortuyn (Simon Vagn ­Jensen) genopstår i et erkendelses-­limbo - med en kniv i brystet og et skudsår i hovedet.

Farvel til blodige Pim og Theo efter 150 ture

Tirsdag den 23. og onsdag den 24. maj spiller Odsherred Teater »Pim and Theo - Baldy and the Fool« på Artscape Thea­tre Centre i Cape Town i Sydafrika på den store internationale ungdomsteater-festival ASSETEJ.

- Nu lægger vi Pim And Theo på hylden, fordi vi har så travlt med en masse andre ting på teatret. I hvert fald på pause for en stund - det er klart, at vi siger ikke nej, hvis der kommer et tilbud om at spille et helt specielt sted, siger teaterleder Simon Vagn Jensen.