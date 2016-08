Farten skal da tvinges ned

Egebjerg, Vester Lyngvej og Smidsholmvej har fået deres 2 minus 1 veje, men også på Lyngvejen er der blevet tapetseret med den helt store trafiksanering. Og det er ikke for sjov. To måneder gamle trafikmålinger på lyngvejen viste, at 20 procent af bilisterne kørte over 60 kmt., og en stor del kørte endda mellem 100 og 120 kmt, mens flere af de asfaltarbejdere, der har gået og ændret vejen de seneste par måneder har været tæt på at blive påkørt af vildt kørende bilister.