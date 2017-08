Far og søn optræder i medborgerhuset

Sangeren, musikeren og komponisten Fin Alfred er københavner med stort K, men han er også en vidt berejst musiker med stor respekt for de omkringrejsende håndværkere (naverne), gårdsangeren, klunserne og kulsvierne og i det hele taget med et stort hjerte for småkårsfolk, som virker ægte.

- Mit liv drejer som om fortællingen og musikken, den traditionelle, men ikke mindst den nykomponerede musik, og det er i samtalen med publikum at jeg oplever musikkens styrke. Hvor end i verden jeg spiller, så møder jeg et publikum som fra deres eget liv kender og genkender de sorger, glæder og livskampe, som ligger til grund for den musik vi spiller, og de sange vi synger. Det er fantastisk, og det giver i høj grad mening, at spille sine egne kompositioner i Danmark, Japan eller Bulgarien, og opleve at publikum tager imod og favner musikken, og sender masser af energi tilbage, fortæller Fin Alfred.