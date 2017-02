Fantasien besejrer kold hakke-orden

Sixtens direktør-far er inspireret af dyrenes hakkeorden i opdragelsen af sine to sønner - han hærder dem ved at belønne den hurtigste, den dygtigste. Den der hurtigst brøler »hane-hane-ja!«, får de medbragte gave-lunser, når han kommer hjem fra fabrikken i USA.

Sixten er godt og grundigt træt af tyranniet, men han nægter at lade sig kue og bruger fantasi og kreativitet som stærke våben. Når frustrationens tårer presser sig på, forestiller han sig, at de bliver til en flod, man kan sejle på, til et fjernt land, hvor det ikke handler om at være hurtigst og dygtigst men om at være langsomst, mest livsnydende og fantasifuld.