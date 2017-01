Færre kom i nyttejob

- Det skyldes faktisk, at vi har fået mange i job og at vi har haft en masse i virksomhedspraktik. Der er jo sket en hel masse på arbejdsmarkedsområdet siden 2015, og derfor er mange af dem vi ville have behov for at sende i nytteindsat, dem sender vi nu i virksomhedspraktik eller direkte i ordinære job, uddyber centerleder i job og ydelser i Odsherred Kommune Andreas Hegnsvad.