Fårevejlespillere involveret i trafikuheld

Fire ungdomsspillere fra Fårevejle Boldklub og den enes far var involveret i et trafikuheld ved Ruds Vedby søndag eftermiddag. To biler stødte sammen på Nykøbingvej ved Ruds Vedby ved 14-tiden. Der var i første omgang tale om syv tilskadekomne, men ingen af dem med livsfarlige skader. De fire drenge fra Fårevejle Boldklub havde sammen med resten af holdet været til træningskamp, og var på vej hjem, da deres bil blev ramt af en modkørende bil. Formand for Fårevejle Boldklub, Helle Modin, fortæller til Nordvestnyt, at hun har været i kontakt med de fire spillere og den enes far.