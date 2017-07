Får 100.000 kroners rabat

I 10 år har Dansk Camping union, DCU, hvert betalt 300.000 kroner i årlig forpagtningsafgigt for Sanddobberne Camping, men sådan bliver det ikke for de nye forpagtere, for i den aftale som de har indgået med Odsherred Kommune er forpagtningsafgiften sat til 200.000 kroner, og til dagbladet Nordvestnyt, siger DCUs landsformand, Bjarne Jensen, at han undrer sig over den forskel.