Se billedserie Snart bliver der mulighed for at samles om interessen for fjernstyrede lastbiler, traktorer og biler på landejendommen i Veddinge, hvor R.C. Klub Vestsjælland er ved at omdanne bygningerne til klubhus og baner. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Et mekka for fjernstyrede biler

Odsherred - 18. februar 2017 kl. 19:25 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en nedlagt landejendom i Veddinge er 25-30 frivillige i gang med at omdanne de nedslidte bygninger til et mekka for folk med interesse for fjernstyrede biler. Lige nu handler det om at få lokalerne ryddet for affald og gamle møbler, så klubhuset og banerne kan komme til sin ret.

- Vi er helt nystartet og vi er gået i gang med at lave et klubhus og nogle baner, som alle med interesse for fjernstyrede lastbiler, traktorer og sådan kan samles om, forklarer Søren Brøns, der er en af folkene bag initiativet R.C. Klub Vestsjælland.

R.C. står for Radio Control og det er netop kodeordet for de entusiaster, der snart kan få luftet bilerne. Planen er at anlægge baner både udenfor og inde i de nedlagte staldbygninger.

- Det bliver et sted, hvor både børn og voksne er velkomne til at komme og køre med bilerne, fastslår Søren Brøns og understreger at alkohol ikke tolereres i klubben.