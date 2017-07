Et helvedes slagsmål mellem kommune og sommerhusejere

-Vi har et helvedes slagsmål med alle akademikerne der har sommerhus. De bor i hovedstaden, og de kender allesammen mindst en højesteretssagfører, lød det fra borgmester Thomas Adelskov (S) under en debat på Folkemødet på Bornholm i år. Kommentarerne er faldet talsmanden for en gruppe sommerhusejere i Lumsås for brystet. Gruppen har igennem længere tid protesteret mod det lokalplanforslag, der i fald det bliver vedtaget, vil give medicinal-virksomheden Lundbeck lov til at udvide deres produktionsområde, og bygge op i 17 meters højde. Seneste udspil i debatten er en indsigelse fra 329 borgere i området.