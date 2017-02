Et frisk pust på apoteket

De to farmaceutstuderende Frederik Schubert, 23, og Anders Bock, 24, har valgt apoteket som praktiksted under deres uddannelse, der varer fem år.

- Det er sjovt at få studerende og nye mennesker. Vi bliver fagligt opdaterede, mens de studerende møder slutbrugeren her på apoteket, siger apoteker Jan Milsø.

- Vi er begyndt med at sætte varer på plads, så lærer vi udvalget og de rigtige navne at kende, så vi kan udlevere den rigtige medicin til kunderne, siger Frederik Schubert, men kunderne er nu også flinke til at sige at »det plejer at ligge i den skuffe«.