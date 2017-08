Erkender at de tog fejl

Karaktergennemsnittet og trivslen hos eleverne på Odsherreds skoler er i bund, og det bliver tilsyneladende ikke væsentligt bedre, og det får formanden for kommunens børne- og uddannelsesudvalg, Steen Egede Jensen (DF), til at erkende, at politikerne tog fejl, da de for år tilbage ændredede skolestrukturen, så der nu kun er to skoler, en i nord og en i syd, og til dagbladet Nordvestnyt varsler han, at strukturen skal laves om, og han opfordrer blandt andet den lokale lærerforening til at komme på banen med forslag til en bedre skolestruktur.

Til dagbladet Nordvestnyt, siger formanden for Odsherreds Lærerkreds, Christina Even, at hun glæder sig over udmeldingen, og så husker hun politikerne på, at lærerkredsen i sin tid advarede imod den nuværende skolestruktur, som hun dog roser for, at have skabt bedre tværfagligt samarbejde mellem skolernes forskellige matrikler.