Formanden for Odsherred Erhvervsråd, Ebbe Mondrup, vil på en generalforsamling i næste måned opfordre medlemmerne til at stemme for en nedlæggelse af rådet. Man skal i stedet lægge kræfterne i Odsherred Erhvervsforum. Foto: Torben Andersen

Erhvervsråd vil nedlægge sig selv

Odsherred Erhvervsråd vil nemlig - hvis medlemmerne godkender det på to generalforsamlinger - nedlægge sig selv for at deltage aktivt i Odsherred Erhvervsforum.

I et par måneder har de to erhvervsforeninger forhandlet om en sammenlægning ud fra det synspunkt, at to erhvervsforeninger er én for meget i en så lille kommune som Odsherred. Og nu er man altså parat til at gå sammen.