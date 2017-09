Enhedslisten stemmer for budgettet

- Vi har diskuteret budgetforliget på et medlemsmøde, og vi stemmer for, fordi der er nogle forbedringer i budgettet, og der er faktisk ingen nedskæringer, som der var de andre år. Vores ledetråd er, at vi vil stemme for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse, forklarer Kim Mariegaard, som fremhæver, at der er sat ekstra penge af til cykelstier og sygeplejen.