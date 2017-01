Endelig får den nye hal skilte

Vig Kultur- og Idrætscenter får nu inden længe - godt et halvt år efter indvielsen - navneskilte. De blev i første omgang taget ud af byggeriet i en sparerunde for at skaffe penge til svømmehals-renoveringen, men nu har kultur- og folkeoplysningsudvalget fundet de cirka 200.000 kr. til skiltningen, oplyser formand Søren With (S).

- Vi har i 2016 fået et lille overskud på det samlede hal-områdes drift, og vi synes, det ligger indenfor rammen at hente de cirka 200.000 kr. til skiltning dér, siger formanden.

Kultur- og folkeoplysningsudvalget havde et gennemarbejdet forslag til skiltning liggende klar i skuffen, hvis der skulle dukke penge op til at realisere projektet, så arbejdet kan hurtigt komme i gang.

Der kommer til at stå Vig Kultur- og Idrætscenter hen over vinduerne til motionscentret på facaden ud mod Ravnsbjergvej, plus et logo af mennesker i bevægelse, der anbringes på den store grønne flade i facaden. Dertil kommer skiltning på gavlen hen mod biblioteket og over hovedindgangen.