Endelig en stjerne til Dragsholm Slot

Der var jubel i spisehuset på Dragsholm Slot, hvor alle medarbejderne var samlet, da det for kort tid siden på offentliggjort, at Dragsholm Slot fik sin første Michelinstjerne.

Endelig, fortjent og en naturlig kronen på værket efter mange års hårdt slid, lyder det fra landets kloge madanmeldere, og slotsdirektør Mads Bøttger, er i den grad lettet. ved uddelingen modtog stjernekok Claus Henriksen hædren, og han blev rost for at være en fantastisk mentor for sit personale, og for at have naglet smagen i den mad han serverer.