Pengene til navne-skilte på det nybyggede Vig Kultur- og Idrætscenter blev taget ud i en sparerunde. Men skilte-planen ligger klar i skuffen, hvis der skulle dukke anlægsmidler op.

En ny hal i Vig uden skilte

Det nye Vig Kultur- og Idrætscenter har stadig ikke - her fem måneder efter indvielsen - fået et navneskilt. Det blev taget ud af budgettet i en sparerunde i byggeplanlægnings-processen på grund af dyrere svømmehals-renovering.

- Skiltet er ikke sparet helt væk - selvfølgelig skal der et rigtigt navneskilt på Vig-hallen på et tidspunkt. Men lige nu har vi bare ikke pengene, siger Søren With (S), formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred.

- Vi har et forslag til skiltning liggende klar i skuffen, og så håber vi bare, at der pludselig dukker nogle uforudsete penge op, eventuelt i kommunens anlægsbudget fra et eller andet projekt, som alligevel ikke bliver realiseret, så vi kan søge om pengene dér, siger formanden.

Ifølge Søren With vil skiltningen koste cirka 250.000 kr.

- Selvfølgelig er det mange penge, men jeg tror på, at de nok skal dukke op på et tidspunkt. Måske kunne man undvære skiltet ved indgangen, men det er vigtigt, at vi i hvert fald får et skilt op på facaden ud mod Ravnsbjergvej. Vi har fået en ny, stor, flot hal og en nyrenoveret svømmehal i Vig, så skal vi også fortælle det til dem, der kører forbi, siger Søren With.

Byggeudvalget har indhentet tre-fire tilbud fra firmaer og lagde sig fast på ét af dem - nede i skuffen.

- Først var det på tale med et stort skilt på det store grønne område i facaden ud mod Ravnsbjergvej, men det så faktisk meget bedre ud med skiltning på facaden hen over motionscentrets vinduer, siger Søren With.