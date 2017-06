En hyldest til Odsherreds mange ideer

I Rørvig varmer de op til deres kæmpe folkefest af et sankthans bål med Nykøbing Stadsorkester, taler og fyrværkeri, og på Strandengen ved Annebergparken i Nykøbing var der melodiøse fortolkninger af pophits, et bål, der ikke var meget for at lade sig tænde, og båltaleren, den lokale ejendomsmægler Mikkel Henriksen slog fast, at Odsherred er en myriade af mennesker med gode ideer, og med en henvisning til fodbold miraklet i 1992, slog han fast, at Odsherred er meget bedre end vi tror.

- Det gør mig glad, både at opleve det initiativ som lokale udviser, og den benovelse over vores område, som folk fra andre steder giver udtryk for. Nogle gange skal man høre det fra fremmede for at indse, hvordan man selv er. Og jeg kan love jer, at vi er meget bedre end vi selv går og tror. Hver eneste dag taler jeg med folk fra Odsherred, som ønsker at skabe noget. Som har en ide. Som har energien til at føre den ud i livet, og som er villige til at ofre alt for at deres drøm skal blive til virkelighed. Det er den ånd, der har skabt vores lokalsamfund, og som gør, at folk fra hele landet valfarter hertil, sagde han blandt andet.