En helt offentlig og en ganske hemmelig strand

- Det er meget koldt, men når man først har været under, så er det faktisk ok, lyder anmeldelsen fra familien Sten fra Næstved.

Stranden ligger få kilometer fra Ordrup, som er feriemål for mange, men fast bopæl for 222 mennesker. Skal man have en is, er det i Ordrup man finder dem, mens toiletter er at finde på strandens parkeringsareal.