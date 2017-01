En effektiv stopper for ny butik

Planerne om at opføre en 1.000 m2 stor dagligvarebutik i Fårevejle Kirkeby, over for Rema 1000, ser ud til at måtte skrinlægges længe før første spadestik. Et politisk flertal bestående af S, SF og DF har besluttet, at lade en ny detailhandelsundersøgelse danne grundlag for arbejdet med den kommende kommuneplan. Og her står der, stik modsat sidste gang samme firma lavede en tilsvarende analyse, at Kirkebyen ikke kan bære en dagligvarebutik på over 500 m2, et godt stykke fra de 1.000 m2, som der er ansøgt om.