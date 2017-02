Se billedserie Poul Johansen var en stor kunstkender, der helst købte kunst i Odsherred. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: En af Odsherreds allerstørste er gået bort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En af Odsherreds allerstørste er gået bort

Odsherred - 20. februar 2017 kl. 17:28 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fabrikant Poul Johansen, der i 1961 stiftede Poul Johansen Maskiner i Fårevejle, er død 84 år gammel.

Poul Johansen var anerkendt som en meget dygtig fabrikant, der selv havde fingrene i de mindste detaljer i de ofte højteknologiske maskiner, som fabrikken har leveret loyalt til kæmpe kunder som Lego, Danfoss og Novo, igennem næsten 50 år.

En tur med Poul Johansen gennem hans fabrik var en vandring gennem lydefri rum med orden på borde og gulv. Tre glade køer på de rå fabriksmure, og andre steder en lyshåret kvinde bærende på et abstrakt spædbarn, en hel lille landsby troner på en anden væg, for kunsten havde en stor plads i Poul Johansen og hans kone, billedkunstner, Vuokko Johansens, liv.

Og som kunstkender og kunstmæcen var hans kongstanke, at god kunst lige så godt kunne købes lokalt, og som han sagde i et interview i 2009, så er kunsten på fabrikken ikke hans, det er firmaets, og her skal den blive.

På sin helt egen stilfærdige måde var Poul Johansen er meget dygtig sælger, og selvom virksomheden har evnet at vækste og vokse på en helt enestående måde, så var hans forretningsfilosofi, at levere maskiner, der er unikke, ikke at vokse.

Udover at være en dygtig forretningsmand og en stor kunstkender, havde han altid Odserreds ve og vel i tankerne, og uden at basunere det ud over verden, så er Poul Johansen en socialt ansvarlig virksomhed af de usædvanlige.

Hvert år giver virksomheden mere end 200.000 kroner tilbage til Odsherreds børn og unge. Ikke fordi de ikke har andet at bruge pengene til, men fordi Poul Johansen Fabrikker har modtaget beløbet i løntilskud, og det ville Poul Johansen ikke.

Medarbejdere, der laver et arbejde, skal have en almindelig løn var hans kongstanke, og så leverede han gerne praktikpladser til unge mennesker, der gider bestille noget.

Poul Johansen har forlængst sikret sig virksomhedens fortsatte overlevelse, og har for en del år siden trukket sig fra den daglige drift.

Begge hans børn, Mads og Lis, arbejder på fabrikken, og ejerskabet er fordelt mellem en fond og et familieejerskab.

Fondens opgave er at sikre, at Poul Johansen Maskiner overlever - og derudover at støtte kunst og kultur i Odsherred.