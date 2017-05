Elevtallet daler i folkeskolen

Elevtallet i Odsherreds folkeskoler falder de kommende 12 år, viser frisk prognose som center for dagtilbud og uddannelse har lavet. Prognosen forudser, at der samlet set for Nordskolen og Sydskolen vil være 263 elever færre på skolebænkene i år 2030 end de 2447 skolebørn der er indmeldt på skoleafdelingerne undt om i Odsherred til det kommende skoleår.

Prognosen er et øjebliksbillede, og derfor behæftet med usikkerhed, men er udarbejdet ved at tage udgangspunkt i den såkaldte frekventeringsprocent - tallet for hvor mange procent af børnene i den skolepligtige alder, der er tilmeldt en folkeskole i et givent skoledistrikt. Skønnet for mængden af de kommende års folkeskolelever skal bruges som pejlemærker for børne- og uddannelsesudvalget, som står overfor at skulle lave en plan for renovering af skolebygningerne.