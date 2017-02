Se billedserie Anne, Emilie, Adrian og Rune i 7. z får et par gode råd til filmmanuskriptet af deres lærer Karin Norman Jensen. Foto: Helene MacCormac

Elever taler pænt

Odsherred - 24. februar 2017 kl. 12:06 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om eleverne i 7. z på Sydskolen i Asnæs arbejder på højtryk i disse dage, er der på ingen måde optræk til hysteriske skænderier eller grimme beskyædninger. Eleverne har taget hul på en projektuge med titlen »Tal ordentligt«, hvor de skal blive bedre til at tale sammen og vise hinanden respekt.

- Jeg synes som udgangspunkt, vi har en god klasse. Men der er altid nogle udfordringer, som har godt af, at blive taget op, siger Karin Norman Jensen, som er lærer for 7-klassen.

Hun mener mere det handler om at finde fælles værdier, end at tackle et voldsomt og grimt sprogbrug. Umiddelbart er det heller ikke de mange eder og skældsord, som flyver gennem lokalet. Lidt mumlen, og det der bandes kun ganske lidt.

Premiere på kortfilm

Eleverne arbejder stille og roligt i grupper ved bordene. Der skal skrives manuskripter til de små kortfilm, som hver gruppe skal producere om emnet.

- Jeg har selv oplevet, at man godt kan være bange for, at sige noget i klassen, fordi man ikke vil være til grin. I hele 6. klasse sagde jeg aldrig noget i timerne, siger Anne.

Emilie og Adrian nikker bekræftende. Adrian fortæller, at især pigerne kan være hurtige til, at grine ad andre.

- Jeg synes ikke vi er decideret grimme mod hinanden, men det handler mange gange om at respektere hinanden, for dem vi er, siger Adrian.

Eleverne i klassen er enige om, at de er blevet mere opmærksomme på at vise hinanden respekt. Måske ikke kun på grund af projektugen, men også fordi, at de er blevet ældre.

- Det er jo ikke altid man siger grimme ting med vilje. Vi kan jo godt kalde hinanden noget grimt for sjov. Men det er jo kun sjovt, hvis modtageren er indforstået med det, siger Emilie.

