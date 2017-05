Typefoto af bil med diode-baglygter. Foto: Storkegård, Kasper (KST018)

Efterlyser særlige vidner i drabssagen fra Veddinge Bakker

Odsherred - 29. maj 2017 kl. 08:09 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med efterforskningen af drabssagen i Veddinge Bakker, Odsherred, efterlyser Midt- og Vestsjællands Politi nu vidner, der har set en mørk personbilformentlig af mærket BMW og med kraftig motor, og med baglygter med vandrette diode-striber i Veddinge Bakker i tiden op til søndag den 15. januar 2017, hvor en 42-årig mand blev fundet dræbt af skud i et sommerhus på Pilebakken.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at et bilkyndigt vidne om aftenen lørdag den 14. januar 2017 i mørket har set en mørk personbil, formentlig af mærket BMW, og med de karakteristiske baglygter i området ved sommerhuset i Veddinge Bakker. Bilen er derfor et meget interessant spor i opklaringsarbejdet i drabssagen.

Politiet har i nogen tid efterforsket dette spor, men uden få kontakt til personer, der er eller har været ejer af en bil med disse specielle baglygter, og som har oplyst at have været i området på tidspunktet for vidnets iagttagelser.

- Vi har efterforsket sagen bredt længe, men nu har vi brug for at se om vi kan komme videre i relation til den bil, der er set nær gerningsstedet. Derfor går vi ud nu i tilfælde af at nogen kan huske at have set en lidt speciel bil i området, vil vi jo gerne høre om det, uddyber efterforskningsleder i sagen, politikommissær Kim Løvkvist til Nordvestnyt.

Midt- og Vestsjællands Politi ønsker derfor nu at få kontakt med eventuelle øvrige vidner, der erindrer at have set et køretøj med disse specielle baglygter i Veddinge Bakker-området eller andre steder i Odsherred i tiden op til fundet af den dræbte mand.

Henvendelser i sagen rettes til Midt- og Vestsjællands efterforskningsafdeling for personfarlig kriminalitet på tlf. 46351448 eller via nærmeste politiet på tlf. 114.