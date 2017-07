Se billedserie Det nye, hæklede Vallekilde-byskilt kom på plads. Privatfoto

Efter tyveri-bølge: Hæklet byskilt til Vallekilde

Odsherred - 29. juli 2017

Efter at landsbyen Vallekilde fik egne byskilte, har stedet været plaget af skilte-tyverier, hvilket betyder, at der altid er tomt på byskiltets plads.

En ikke ligefrem vel-timet situation, når Vallekilde er kåret som Årets Landsby. Det har fået den lokale kult-figur og Facebook-dronning Gerda Lyhn til at lyne og sætte gang i et husflids-projekt, så beboerne lørdag, under Geopark Festival, kunne afsløre et nyt, hæklet byskilt.

Lyhn var forhindret i at møde frem, hun havde travlt med at strikke for vejr-profet Jesper Theilgaard i bytte med godt vejr. Derfor fik hun også hjælp til byskiltet af veninden Lisser Lundgaard Bak.

- Det er næsten lige så pænt, som hvis jeg selv havde hæklet. Men al begyndelse er svær, lød det brysk i Gerda Lyhns tale, der blev læst op af Vallekilde-forfatter Anne-Marie Donslund.

- Jeg vil gerne takke dig med en flaske vin fra Fakta. Den med hessian, så kan du bruge den som opslagstavle.

Gerda Lyhn har nu dannet et vagtværn for det hæklede skilt og opfordrer beboerne til at skrive sig på listen.

- Hvis I ser min søn Jens (Lyhn) i nærheden af byskiltet i nat, må I gerne tage et fotografi og sende til mig. Mellem os sagt er det lidt underligt, at der står 15 byskilte hjemme i garagen, lød det i talen, oplæst af Anne-Marie Donslund.