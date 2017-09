Lørdag var der afslutning på byfornyelsesprojektet i Hørve, hvor borgmester Thomas Adelskov kort omtalte den aktuelle sag om formodede krænkelser. Foto: Peter Andersen

Efter mistanke om krænkelser i Hørve: Borgerne forholder sig roligt

Odsherred - 10. september 2017 kl. 16:46 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Folk har taget det pænt efter fredagens informations-møde. Lyttet pænt til, at nu skal politiet have plads og tid til at arbejde. Jeg er positivt overrasket over, at der ikke er kommet »bål og brand« på Facebook og snak om selvtægtsgrupper og ransagninger. Jeg har ikke oplevet nogen voldsom stemning nogle steder, siger Søren With, kommunalbestyrelsesmedlem i Odsherred, Hørve-borger og far til to piger.

Han var med til lørdagens afslutning på byfornyelsesprojektet i Hørve, der blev holdt i den samme aula, hvor forældre og bedsteforældre dagen før var til infomøde i sagen om formodede krænkelser af flere børn i Hørve.

- Selvfølgelig er folk utrygge og påvirket af situationen, og snakken går da. Som forælder er man selvfølgelig rystet over, at den slags kan ske i ens egen by. Sådan har jeg det også selv. Men man har lyttet pænt til informationerne fra kommune og politi og prøver nu at gøre, som man har fået besked på. Leve en så normal hverdag som muligt. Det er den generelle stemning, mener Søren With.

- Nogle er frustrerede over, at vi ikke kan få mere at vide. Men de fleste har accepteret det. Der er trods alt handlet meget hurtigt i den her sag - kun 24 timer efter at det blev konstateret, at der var noget galt, indkaldte kommunen og politiet til informationsmøde på skolen, siger Søren With.