Dyvekær rasler stadig med trussel om stævning

Filip Dyvekær har ikke helt opgivet tanken om at få erstatning for den Netto butik, som et poltiisk flertal ikke mener han må opføre i Fårevejle Kirkeby. til dagbladet Nordvestnyt, siger han, at han har bedt endnu en advokat se på sagen, for at vurdere om det giver mening at udtage stævning mod Odsherred Kommune for at få erstatning.