Dronningens mange gaver

Mange har sikkert prøvet, at lave et hurtigt pitstop på den nærmeste tankstation, og hente en sidste øjebliks dusk blomster eller en æske chokolade med til værten eller værtinden, når man er på visit. Hvor en lille erkendtlighed til værter eller værtinder ofte anses som værende god takt og tone, hersker der lidt andre regler, når det gælder dronningebesøg. Selv om det ofte er dronningen, som er gæsten, er det værterne som begaver dronningen, og ikke omvendt. Derfor havde dronning Margrethe også et godt læs gaver med sig retur til kongeskibet, da hun i begyndelsen af september besøgte Odsherred Kommune.

Kongehuset har ingen faste retningslinjer for, hvad man må give dronningen i gave. Dog ligger der en høflig anmodning om, at gaverne ikke bliver for store eller tunge. Man kan altså ikke give dronningen en pony, hvis man skulle få den tanke.