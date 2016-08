Manager for Fonden Geopark Odsherred, Nina Lemchow, orienterede om Solvognens findested, der er udpeget som et flagskibs-projekt. Foto: Claus Starup

Dronningen skal se nyt solvogns-projekt

Findestedet er af Fonden Geopark Odsherred udpeget som et af to flagskibs-projekter, og når Dronning Margrethes besøger Odsherred, mandag den 5. september, afslører fonden - on location - et nyt projekt, som skal synliggøre det sted, hvor Solvognen blev fundet i 1902. Projektet skal være med til at formidle Geopark Odsherred - kulturhistorien og landskabet, skriver dagbladet Nordvestnyt.