Drone ledte efter ofre fra bilulykke

- Politiet var bekymret for, at der kunne ligge flere svært tilskadekomne eller nogen, som var løbet væk i chok, som man i første omgang kunne have overset, siger Lasse E. Hansen, der er chef for myndighed, forebyggelse og planlægning i Vestsjællands Brandvæsen.

For bedre at kunne overskue uheldsstedet sendte man derfor en drone i luften, som er udstyret med varmesensorer.

- Efter at have fløjet med dronen og fået skabt det overblik, som politiet fra jorden ikke havde mulighed for, kunne man konstatere, at der heldigvis ikke lå flere implicerede i området, siger Lasse E. Hansen.

Han fortæller, at droner er et godt supplement til politiets arbejde, som bruges med stor succes, grundet dets varmecensorer.

- Der hvor man typisk assisterer med en droneflyvning er til at lokalisere ildebrande eller forsvundne personer, fordi dronen kan vise, hvor der er varmekilder, siger Lasse E. Hansen.

Droneberedskabet er en frivillig enhed under Vestsjællands Brandvæsen, som har kørt i flere år. Her er tilknyttet teknisk specialiserede folk, som selv har udviklet dronen.