Se billedserie Abdul Zowain drømmer om at få sin egen virksomhed igen en dag. Foto: Helene MacCormac

Drømme snittet i træ

Odsherred - 04. september 2016 kl. 12:27 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Abdul Zowain er 35 år og flygtning fra Syrien. I Syrien havde han et snedkerfirma med 15 ansatte. Nu bor han i Hørve med sin kone. Abdul Zowain har altid arbejdet med træ, og derfor er han ekstra glad for det værksted, som er blevet indrettet i en garage bag medborgerhuset i Hørve.

- Da jeg kom til Danmark i 2014, gik jeg i to år rundt uden at bruge mine hænder. Det pinte mig, for mine hænder vil arbejde, siger Abdul Zowain, og rækker sine hænder frem.

Rundt om i garagen står nogle af de detaljerede udskæringsarbejder, som Abdul Zowain allerede har produceret. SEngegavle, rammer, navneskilte, nøglebrædder og meget andet. Han skærer dem ud i mdf-plader, som han har limet sammen.

- Jeg tegner mønstre på karton, og skærer dem så ud, fortæller han, og viser en stak udskårne papirskabeloner frem.

Træarbejdet kom i stand, fordi Inga Juul fra Hørve Medborgerhus, som gør en særlig indsats for byens flygtninge, opdagede, at Abdul Zowain manglede noget, at tage sig til i sin fritid.

- Vi hentede nogle mdf-plader i den lokale trælasthal, og siden har han så lavet det ene kunstværk efter det andet. Jeg blev meget imponeret, siger Inga Juul.

Hun fortæller, at det var en meget glad Abdul Zowain, som fik træpladerne ind på værkstedet.

- Først sagde han tusind tak. Men da jeg så skulle til at gå, råbte han efter mig. Nej, en million tak, fortæller Inge Juul.

Abdul Zowain griner, og høvler lidt videre på den sengegavl, han arbejder på lige nu. Drømmen er at få sit eget firma en dag. Hans firma i Syrien producerede møbler og udsmykninger til moskeer, kirker og huse. Det vil han gerne i gang med igen. Mandag begynder han i praktik i et tømrerfirma i Brøndby. Det er to timers transport hver vej, men den tur tager han gerne.

- Jeg skal bygge sommerhuse og lave træskærerarbejde på en villa. Det glæder jeg mig til. Jeg vil meget gerne arbejde, for så sover jeg godt om natten siger Abdul Zowain.