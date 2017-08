Drøm om en stille Ravnsbjergvej til festival

- Som det er nu, skal vi ikke have gæsterne for meget ud på vejen, fordi den er så trafikeret. Men med Ravnsbjergvej som stillevej kunne vi godt overveje at prøve at få fat i noget jord, hvor vi kunne lave familiecamping som en stille-område under festivalen. Men vi skal ikke have familier med børn ud at gå 200-300 meter på Ravnsbjergvej, hvis den ikke er spærret af, siger Ole Larsen.