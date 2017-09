Drabet på Jørgen Lund er blandt seks uopklarede

Lørdag den 14. januar blev den 42-årige Jørgen Lund skuddræbt i et hus i Veddinge Bakker, og selvom politiet har efterforsket heftigt i sagen, så er det endnu ikke lykkedes at finde frem til drabsmanden, hvilket frustrerer den afdødes venner og familie. I et eksklusivt interview i dagens Nordvestnyt fortæller de deres version af Jørgen Lunds liv og drab.

Til dagbladet Nordvestnyt fortæller politikommissær Kim Løvkvist, fra Midt- og Vestsjællands politi, at der siden 1997 er seks uopklarede drab i Midt- og Vestsjællands politikreds. Sager der aldrig forældes, men hvor tiden gnaver af muligheden for opklaring.

I forbindelse med drabet på Jørgen Lund, fortæller politikommissæren, at de for nylig har fået en ny henvendelse der efterforskes, men også, at der ikke er tale om et gennembrud i sagen, som han dog stadig betragter som så frisk, at den er højprioriteret og efterforskes aktivt i flere af de miljøer, som den afdøde færdedes i.