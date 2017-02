Se billedserie Op mod 40 unge mænd og drenge røg i totterne på hinanden på asylcenter Anneberg i år. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Domme om udvisning i landsretten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Domme om udvisning i landsretten

Odsherred - 20. februar 2017 kl. 07:13 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et voldsomt sammenstød mellem to grupper af drenge og unge mænd bosiddende på asylcenter Anneberg i Nykøbing den 23. maj i 2016, blev årsagen til, at tre af de unge, som deltog i slagsmålet, risikerer at blive udvist af Danmark. Ved Retten i Holbæk den 28. oktober sidste år blev de tre unge på dengang 17, 18 og 21 år hver idømt 40 dages ubetinget fængsel og udvisning. Mandag skal de tre unge mænd for retten igen.

De tre forsvarsadvokater var i oktober enige om, at det ikke var proportionelt at dømme de tre mænd til udvisning. Derfor ankede alle tre unge dommen til landsretten, som nu skal behandle sagen. Forsvarsadvokaterne havde procederet for frifindelse, da der efter advokaternes mening ikke var ført bevis for, at de tre unge havde begået den vold, som de blev dømt for.

Da sagen blev prøvet ved Retten i Holbæk, var der kun et enkelt vidne i sagen, som kunne fortælle, at to af de tre dømte havde tildelt ham et slag med en skraldespand og med en kæp. Vidnet mente dog ikke, der var tale om forsætlig vold. Den tredje af de dømte skulle ifølge vidnet have stået med en knivlignende genstand i hånden. Genstanden er dog aldrig blevet fundet.

De tre dømte kommer fra Irak og Syrien. De unge mænd har alle tre familie i Danmark, og de frygter for deres liv, hvis de skal vende tilbage til deres tidligere hjemområder, hvor blandt andet Islamisk Stat terroriserer befolkningen.

Udlændingestyrelsen havde dog inden retsmødet i Holbæk i oktober tiltrådt indstillingen om udvisning, og altså afvist, at det skulle være forbundet med fare.

De tre unge har under hele forløbet nægtet sig skyldig i anklagerne.