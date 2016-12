Advokat Michael Alstrup Kristensen glæder sig over, at hans klieni kan sende en kæmperegning for en graveskade videre til forsikringsselskabet. Foto: Mie Neel

Dom: Forsikringen må til lommerne

- Johnny vinder. Forstået på den måde, at forsikringen skal betale for udbedringerne af den graveskade, der skete på Frederiksberg.

Sådan siger advokat Michael Alstrup Kristensen, der med glæde kunne meddele sin klient, at Byretten i Holbæk havde afgjort, at entreprenør Johnny Ludvigsen fra Grevinge, var dækket af sin ansvarsforsikring, da det gik galt på en opgave på Frederiksberg tilbage i 2013.

Sagen drejede sig om en underboring under Frederiksberg Allé, hvor Johnny Ludvigsens ansatte ramte et 132 kilovolts elkabel. Et kabel, som heldigvis allerede var ude af drift på grund af metrobyggeriet, men stadig lækkede olie, som skulle ryddes op.

Et 132 kilovolt elkabel kan ikke tåle at løbe tør for olie, så da olietrykket begyndte at falde blev man nødt til at pumpe ny olie i kablet til man kunne finde lækket. Derudover kom udgifter til selve reparationen af det beskadigede kabel, samt oprensning af den forurenede jord.