Døren er åben i Hønsehuset

Hønsehuset i Ordrup blev genåbnet i weekenden efter at have stået ubenyttet i lang tid.

- Vi vil have en godt menukort med dagens ret a la det traditionelle danske køkken plus nogle a la carte retter. Og vi har besluttet os for at køre med et enkelt menukort, det vil sige, man kan vælge mellem fire forretter, fire hovedretter og fire desserter - enkelt og godt, fortæller Torben Lund.