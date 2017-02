Se billedserie Anubis var af racen spansk galgo. En usædvanlig mynderace. Foto: privatfoto

Død hund skulle smides i container

Odsherred - 26. februar 2017 kl. 12:53 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frank Engelbrecht blev både trist men også lettet, da han torsdag fik et opkald fra en ansat ved Molslinjen, som havde fundet et hundelig på en skrænt ude ved færgelijet. Det er efter alt sandsynlighed Frank Engelbrechts tævehund Anubis af racen spansk galgo, som forsvandt fra hans hjem på Søndervangsvej i Overby i juni måned sidste år. Frank Engelbrecht havde efterlyst hunden hos politiet, men alligevel reagerede politiet ikke, da den ansatte ved Molslinjen ringede om hundeliget.

- Politiet bad dem bare smide hunden i containeren, og gad ikke gøre mere ved det, fortæller en forundret Frank Engelbrecht.

Han er taknemmlig for, at den person, som fandt hundeliget, kunne huske, at hun havde set et opslag med en efterlysning af den særlige myndehund i sommer.

- Det er en race, som gerne stikker af. En bekendt glemte at lukke døren, da han kom ind, og så gik Anubis ud, fortæller Frank Engelbrecht.

Han er vred over, at politiet ikke reagerede, da de hørte om den døde hund.

- Hvis de ikke engang gider undersøge en sag, hvor de har fået en efterlysning, hvorfor pokker skal vi så chippe vores hunde? Politiet burde have sat en dyrlæge på sagen, siger Frank Engelbrecht.

Ved siden af hundeliget lå liget af en kat. Frank Engelbrecht har derfor en mistanke om, at en person har skudt begge dyr, og kastet dem ind på området.

- Det er også en af grundene til, at jeg mener, at politiet burde have grebet ind. Hvem pokker render rundt og skyder hunde og katte på må og få? Det er da ikke betryggende, og også uklovligt, påpeger Frank Engelbrecht.

Han bor ikke længere på gården i Overby, men er flyttet til Jylland. Han håber, at borgere på Odden vil være behjælpelig med oplysninger om, hvad der skete med Anubis, efter hun stak af i sommer.

I første omgang har han taget kontakt til Dyreværnet, som heller ikke er imponeret over politiets måde at håndtere sagen på. Hos Midt- og Vestsjællands Politi ønsker man ikke at udtale sig om den døde hund, før man kender de nærmere omstændigheder. Hundeliget skal obduceres, når det er blevet afhentet fra Molslinjens container.