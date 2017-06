Henrik Steen Andersen er fortid som dirketør i Poul Johansen Maskiner. Foto: Marianne Nielsen

Direktør forlader kendt maskinfabrik

Odsherred - 28. juni 2017 kl. 15:22 Af Martin Hoffmann Kønig

Poul Johansen skiller sig af med sin direktør, Henrik Steen Andersen, og efter at medarbejderne i løbet af eftermiddagen er blevet orienteret om at direktøren stopper, så har direktøren haft sin sidste arbejdsdag på den berømte Fårevejle virksomhed.

Ifølge bestyrelsesformand Teddy Wivelsker det uden dramatik, og til dagbladet Nordvestnyt, siger han, at han ikke vil pege fingre af Henrik Steen Andersens seks år som direktør, men selv om der er lavet en aftale om at den afgående direktør skal løse enkelte opgaver for virksomheden, så bliver det ikke fra Fårevejle.

Teddy Wivel fortæller, at han i en periode vil komme mere end sædvanligt på virksomheden, og at der nu er sat gang i en rekrutteringsproces, hvor håbet er, at kunne præsentere en ny direktør til august.

I december fyrede virksomheden ni medarbejdere, og 2016 regnskabet viste en dalende omsætning fra 240 millioner kroner i 2015 til 210 millioner kroner i 2016, men trods den vigende omsætning, så endte året med et overskud på fire millioner kroner, og ledelsen gav udtryk for, at de har en lavere forventning til produktionen i 2017, og forklarede i årsregnskabet, at de først forventer at få positivt udbytte af en række effektiviseringer fra 2018.