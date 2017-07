Se billedserie Henning Viby har selv sørget for at oversvømmelsessikre sin have. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Digesnakken blev betændt

Odsherred - 11. juli 2017

Hvert hus sit dige. Nogenlunde sådan ser det ud mellem Rørvig havn og Rørvig mølle, og de er samtidig beviset på et fejlslagent forsøg på at etablere et fælles 1,2 kilometer langt fælles dige.

Henning Viby var i sin tid formand for den arbejdsgruppe, der undersøgte muligheden for et fælles dige, og han erkender, at processen bød på urimelig mistænkeliggørelse, løgnehistorier, underskriftsindsamlinger blandt folk, der intet havde med digeprojektet at gøre, og ikke mindst lokale politikere, der ikke turde stå ved, at et dige var vigtigt nok til at blive gennemtrumfet.

Til Nordvestnyt, siger Henning Viby, at han er svært skuffet over de lokale politikere, og at han mener, at når der næste gang kommer en oversvømmelse i området, så skal beredskabets indsats alene betales af dem, der ikke ville et dige.

Til Nordvestnyt, slår Morten Egeskov (V), der er formand for Odsherred Kommunes miljø- og klimaudvalg, fast, at der var et overvældende flertal imod digeanlægget, og at kystsikring ikke laves for kommunens skyld, men de berørte borgeres, og når de ikke ønsker det, så er det ikke en politisk opgave at trumfe det igennem, og hos Vestsjællands Beredskab, slår direktør Helle Søeborg fast, at de uanset hvad altid prioriterer redning af liv, førlig og store værdier før andet, uanset om folk er modstandere af et dige eller ej.