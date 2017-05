Det har ny kommunaldirektør fokus på

En møgsag. Sådan beskriver Odsherreds kommende kommunaldirektør, 59-årige Claus Steen Madsen, mødet med en mindre erhvervsdrivende, da han var direktør i Frederikssund Kommune. Manden ville udvide sin virksomhed, men da han boede i landzone, var forvaltningen ikke til sinds at give tilladelse, for i Slangerup var der udlagt et område til industri, hvor de ville have, han flyttede hen.

- Forvaltningen starter med at sige til manden, at han boede det forkerte sted. Jeg sagde til dem: Har I nogle forestillinger om alternativet til ham? Kære venner, hans alternativ er Polen eller Rumænien, og hvis det kan betale sig at blive i Danmark, så er det at flytte til Ringsted, hvor det er muligt at komme af med varerne i en fart, så hvad tænker I på? I skal jo huske på, at årsagen til, at vi kan sende jer en lønseddel hver måned, er på grund af sådan nogle som ham. I skaber ingenting, han skaber. Jeg er i det hele taget optaget af, at vi får et fornyet fokus på, hvad vi skal leve af. Vi skaber jo ingenting ved at klippe hinanden. Vi skaber ved, at der er produktion, og at der er nogle, der finder på noget nyt, og nogle, der ansætter medarbejdere for private penge, siger han.