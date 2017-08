Odsherred Forsynings direktør, Ghita Hansen, har været på kloakkig med bestyrelsesformanden Vagn Ytte Larsen, de to med gule jakker.

Det er lidt småklamt under jorden

Odsherred - 29. august 2017 kl. 08:08 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skulle være ganske vist. Fra på mandag påbegyndes kloakeringen af 400 sommerhuse på Lyngen, og det næste års tid vil kloakarbejdet kunne genere i sommerlandet.

Odsherred Forsyning står for kloakeringsprojektet, som har lidt under adskillige udskydelser, og til Nordvestnyt, siger forsyningens direktør. Ghita Hansen, at det kun kan gå for langsomt med at få skovlene i jorden, for nu skal forsyningen bevise, at der er handling bag de mange ord om kloakeringens nødvendighed,

Et af målene med det omfattende kloakeringsprojekt, som blot er første etape af et af landets største kloakeringsprojekter, er at skabe bedre badevand i Sejrøbugten, og til Nordvestnyt, siger Ghita Hansen, at det inden for en overskuleig årrække også vil være opnået.

» Der kommer ikke noget nyt renseanlæg i Tengslemark i denne omgang, og vi har Højby Renseanlæg fra 2002, og det kan sagtens holde en del år endnu. Det fungerer rigtig fornuftigt, og kan udbygges med et ekstra trin, så vi kommer til at rense spildevandet endnu bedre, og kan klare det fra de ekstra sommerhuse, og samtidig vil spildevandet blive endnu renere når det føres ud i Sejrøbugten end idag, siger hun.«

Direktøren slår fast, at når de foretager jordmålinger i området i dag, så er der tydelige tegn på tarmbakterier, som er alt for tæt på grundvandet, men at det problem vil forsvinde, når kloakeringen er færdig om et år.