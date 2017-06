Der mangler bare lige Elverhøjen på bagtæppet

Dragsholmrevyen har fredag den 30. juni premiere på Odsherred Tea­ter i Nykøbings gågade, og scenograf Ferdinand Fleischer er rykket ind og er i gang med at opbygge den sceniske baggrund for revyen.

- Det hele går op i video og lysdesign i vore dage, men vi vil gerne have et rigtigt bagtæppe. Vi vil gerne have en form for tema i revyen - jeg holder virkelig meget af Monty Python og deres meget groteske stil, hvor man lige tager det hele lidt længere ud ad en tangent. Det bliver lidt syret med sådan et naturalistisk bagtæppe, siger revydirektør Bente Eskesen.