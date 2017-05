Arkivfoto Foto: Nathalie Søndergaard

Der manglede 40.000 kr.

Odsherred - 12. maj 2017 kl. 08:01

Der manglede 40.000 kr. i fondsmidler på budgettet for at kunne gennemføre det planlagte asfaltbal i Nykøbings gågade, da Nykøbing Sj. Handel & Erhverv mandag trak i nødbremsen og valgte at aflyse gadefesten, oplyser Fabiana Hartkorn Giraldi, projektudvikler for Nykøbing Sj. Handel og Erhverv og Odsherred Teater - hun har fundraiset til asfaltballet.

Det var visionen at relancere det traditionsrige asfaltbal som en signatur-begivenhed for Nykøbing. Sommerens asfaltbal 15. juli var gearet lidt lavt, fordi arrangørerne først kunne komme i gang med planlægning og fundraising 1. januar, og det samlede budget var derfor nedjusteret til 70.000 kr.

- Det er drøn-ærgerligt, at det ikke lykkedes at skaffe de sidste 40.000 kr. Vi fik rigtig god opbakning med kreative idéer fra de erhvervsdrivende. Men det var ikke realistisk, at vi som forening skulle betale de 40.000 kr., siger projektudvikleren.

- Heldigvis har vi kun booket men ikke underskrevet kontrakter med kunstnerne, så vi kommer ikke til at tabe penge på aflysningen. Jeg håber, at vi til næste år kan nå at rejse penge fra de større fonde, fordi vi har bedre tid til at ansøge, siger Fabiana Hartkorn Giraldi.