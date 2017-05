Der kan gå år før der brygges øl på slottet

Bryggeriet People Like Us, der brygger øl sammen med unge med autisme, vil samarbejde med Dragsholm Slot for at se om det er muligt at etablere bryggeriet der. Der kan dog gå lang tid, før øllet flyder på slottet, siger slottets projektleder, Thomas Kjelfred til Nordvestnyt.

Han siger, at det er for tidligt at sige, om der overhovedet kan etableres et bryggeri på stedet. Slottets ladebygninger, er nemlig slet ikke klar til at kunne huse et bryggeri.

- Det kan jo ende med, at People Like Us finder en anden og bedre facilitet, mens de venter på os. Om tidshorisonten for et bryggeri på slottet er halvandet år for et bryggeri i mindre skala, eller fem år, er for tidligt at sige. Men det er så interessant et projekt, at vi gerne vil bruge tid på at finde ud af det, uddyber Tomas Kjelfred om planerne til avisen.