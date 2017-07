Det er et halvt år siden, at en 42-årig mand blev skuddræbt på Pilebakken i Veddinge Bakker. Foto: Marianne Nielsen

Der går stadig en drabsmand frit rundt

For seks måneder siden blev den 42-årige Jørgen Lund skuddræbt i et sommerhus på Pilebakken i Veddinge Bakker, men politiet har hverken nogen anholdte eller afgørende spor i sagen.

Det siger efterforkningsleder, Politikommissær Kim Løvkvist, fra Midt- og Vestsjællands politi, til dagbladet Nordvestnyt, og samtidig fortæller han, at i takt med at månederne er gået er henvendelserne fra offentligheden også fadet ud, og så erkender han, at forbrydelsen givet er sket i et miljø, hvor det absolut ikke er velset at tale med politiet.